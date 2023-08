Découvrez les pépites du patrimoine avec Yannick Rossato.

Rimogne, un important site d'extraction d'ardoise dans les Ardennes, a connu un déclin après les guerres mondiales. La concurrence espagnole et les difficultés d'exploitation ont affecté l'industrie. Cependant, en 1961, le Puits Saint-Quentin, un chevalement de 31 mètres de haut, a été inauguré, permettant aux mineurs de descendre mécaniquement dans les profondeurs de l'exploitation. Malgré les accidents et la qualité médiocre de l'ardoise, les opérations ont duré seulement 10 ans avant la fermeture en 1971. Récemment, la rénovation du chevalement a été entreprise, soutenue par la Fondation du Patrimoine et la Mission Bern. Les travaux se terminent, et la tour Eiffel de Rimogne sera bientôt ouverte au public, avec la Maison de l'ardoise à proximité.