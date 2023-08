Découvrez les pépites du patrimoine avec Yannick Rossato.

Les pressoirs sont des outils viticoles utilisés pour extraire le jus de raisin par pression. Ils sont liés à leur fabricant, tels que le pressoir Coquart et le pressoir Marmonier. Ils jouent un rôle-clé dans l'élaboration du champagne. Les raisins sont acheminés rapidement vers le centre de pressurage, préservant la traçabilité. Les pressoirs de Champagne ont une capacité de 2 000 à 12 000 kg de raisins.

Deux pressoirs Marmonier ont été restaurés et exposés au musée Pressoria. Un autre pressoir, à Bethon, est l'un des derniers à cage carrée et fonctionne pendant les vendanges. Ces objets témoignent d'un savoir-faire viticole et le patrimoine qu'ils représentent est précieux.