Patrimoine et handicaps

Découvrez les pépites du patrimoine avec Yannick Rossato.

L'association Valentin Haüy et l'association Renaissance de la maison des musiciens de Reims se sont réunies pour rendre accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes les statues de la maison des musiciens. Les statues seront recréées en format réduit et exposées au musée Saint-Remi, permettant à tous les publics de les apprécier par le toucher. Les socles seront réalisés par une école d'art et de design. Ce projet vise à valoriser la statuaire et à montrer que le patrimoine peut être accessible à tous. Les statues seront disponibles en 2024 grâce au soutien de la Fondation du patrimoine.