Apaiser le stress de mon animal que j'emmène chez le véto

Premier conseil de Mathilde Guillon vétérinaire comportementaliste : si vous emmenez votre chat dans une cage chez le vétérinaire, pensez à la sortir quelques jours avant la date de la consultation. L'animal pourra se familiariser avec la cage de transport, y déposer ses odeurs. Et ça vous évitera d'avoir à aller le chercher sous le meuble où il se sera caché. Bref, il faut préparer le carnet de vaccination et les autres indices à l'avance pour ne pas plonger l'animal dans le stress et lui donner le change. Avec un peu de chance il sera endormi au moment du départ et vous pourrez le glisser tout doucement dans sa boîte de transport.

La voiture ? Evidemment si la voiture est synonyme de balade, votre compagnon à 4 pattes ne sera pas stressé, d'où l'intérêt de l'emmener régulièrement en promenade pour qu'il soit détendu. Faisons en sorte que le trajet soit confortable : un tapis, une cage de transport bien calée...

Je le garde en laisse chez le vétérinaire ? Pour éviter les tensions peu amicales dans la salle d'attente avec d'autres animaux, mieux vaut le garder en laisse. Je peux rassurer mon chien avec des récompenses alimentaires, lui apprendre à monter sur la balance.

Laissons le chien renifler les odeurs, pour le rassurer, je peux lui demander de s'asseoir et de donner la patte : ça le rassure, il sait faire. Favorisons les interactions positives avec le vétérinaire : l'individu en blouse fait moins peur quand on a pu le renifler (raisonnement canin ou félin que le propriétaire de l'animal n'est pas obligé d'adopter).

Et le vétérinaire peut utiliser lui aussi des récompenses alimentaires qui établissent un bon contact.