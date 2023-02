Comment éduquer un chien peureux ?

Votre chien est peureux ? Que faire pour l'aider ? Peut-il surmonter ses peurs ? Cela dépend du chien et de ses émotions. Explication de Christèle Crozier, vétérinaire comportementaliste.

Les chiens, comme les humains, ont leur personnalité et certains sont peureux. Comment les éduquer ? Réponse de Christèle Crozier , vétérinaire comportementaliste.

La première chose est de savoir si le chien est capable de surmonter sa peur.

Si votre chien peut revenir à un état émotionnel normal, quelques minutes après le stimulus qui a déclenché sa peur : un travail d'éducation est possible. Dans le cas contraire, il va falloir penser aux médicaments.

Deux techniques d'éducation pour aider votre chien :

La désensibilisation :

Consiste à le confronter à sa peur, sans jamais déclencher de réactions de peur.

Cette technique doit être mise en place sur plusieurs mois. Il faut progresser par étape et doucement.

Pour qu'un chien accepte que quelque chose ne lui fasse plus peur, il lui faut entre 250 et 500 expériences positives.

Le contre-conditionnement :

Il s'agit de trouver une activité qui plait à votre chien et qui va capter son attention quand il est en présence des stimuli qui lui déclenchent sa peur.

Dans l'idéal, les deux techniques sont à travailler en parallèle mais cela dépend vraiment du chien.

Faites vous aider et conseiller par un professionnel.

Plus d'infos dans le replay !