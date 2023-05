Comment lutter contre les doryphores ?

Et seulement les doryphores en évitant les dommages collatéraux donc en respectant le reste du jardin. Notre maraîcher bio nous conseille le Bacille de Thuringe.

Le doryphore et sa carapace rayée s'est invité dans nos plants de pommes de terre, si nous ne prenons pas quelques mesures il ne restera bientôt plus que des squelettes de feuilles infestées de larves roses/rouges dodues et très voraces. "Il est arrivé avec les grosses chaleurs." Jacky Mercier maraîcher bio nous invite à la vigilance, si nous n'avons qu'un petit jardin, mettons toute la famille à contribution pour éliminer les bêbêtes noires et blanches en retournant toutes les feuilles une par une pour empêcher les individus de se reproduire. Sous les feuilles c'est là que nous trouverons les œufs de doryphore.

Il a pondu ! Nous pouvons encore détruire les œufs. Vite ! © Maxppp - Christian Watier

"Froissez les feuilles, détruisez-les avant que les œufs n'éclosent." Mais si votre terrain prend les proportions d'un champ, il va falloir trouver un autre moyen que la collecte manuelle. Il faut alors penser à bacillus thuringiensis ou bacille de thuringe. Ce produit est autorisé en culture biologique contre les vers et les chenilles, il s'applique en pulvérisations.

En marge des doryphores et parce qu'il y a toujours quelque chose à faire dans un jardin : pensez à buter les pommes de terre. Il s'agit d'aérer la terre autour du pied et de remonter de la terre. Car les intenses giboulées récentes suivies d'un vent asséchant ont constitué une véritable croûte en surface.

Par ailleurs, pensez à aérer vos aulx (Jacky pratique parfaitement le pluriel de l'ail, il est épatant). Avec ces grosses chaleurs, pour éviter le pourrissement de vos bulbes d'oignons : "passez un doigt autour du pied pour dégager le dessus du bulbe et éviter qu'il échauffe." Merci Jacky Mercier.