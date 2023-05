Mal au dos, au genou, au coude ? Vous souffrez peut-être de trouble musculo-squelettique. Mais qu'est-ce que sont les troubles musculo-squelettiques et comment apparaissent-ils ?

Mal aux articulations, aux tendons, aux muscles ? Tous ces problèmes sont peut-être des troubles musculo-squelettiques. Même si les causes de ces TMS (troubles musculo-squelettiques) sont variées, on remarque depuis quelques années que l’activité professionnelle n'y est pas anodine. En effet, le travail peut faire apparaître des problèmes, voir en aggraver certain déjà existant.

Comprendre les troubles musculo-squelettiques

Ces troubles sont le résultat d'un déséquilibre entre les capacités physiques d'une personne et les sollicitations qu'elle impose à son corps. Une personne qui transporte des charges lourdes a tendance à mettre plus de pression sur son corps et peut développer des troubles à un terme plus ou moins long. Même sans porter de charges, votre corps peut développer ces troubles. On remarque qu'une personne travaillant à un bureau statique peut aussi développer des problèmes de dos par exemple.

Attention tout de même, le travail n'est pas le seul facteur de troubles musculo-squelettiques. Un choc lors d'une activité sportive, un faux mouvement pendant un atelier jardinage, peuvent engendrer des complications. Pour éviter l'apparition de TMS, il est important d'identifier chaque douleur et de comprendre comment à cause de quoi celle-ci est apparue. Il est aussi nécessaire d'avoir une activité physique légère pour mettre en mouvement son corps et éviter la sédentarité qui accroît les problèmes musculo-squelettiques.