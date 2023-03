Construisez votre île de rêve avec "1001 îles" chez Ludonaute

Eléphants, fennecs, oiseaux Rokh et autres animaux exotiques. Des gemmes magnifiques, des lampes magiques, des palmiers mais aussi des brigands ... Il y a tout cela dans le jeu de la semaine : "1001 îles" chez Ludonaute

Construire une île en s'amusant c'est possible ! Voici le conseil jeu de la semaine de Cathy Castin de la ludothèque de Parthenay : 1001 îles de chez Ludonaute

Jeu de Bruno Cathala et Antoine Bauza . Illustré par Marie Cardouat

Pour 2 à 4 joueurs dès 7 ans

Une partie dure environ 25 minutes

Jeu de sélection et de distribution de tuiles

Partez à la découverte de trésors pour construire une île idéale.

But :

Construire une île en accordant le mieux possible ses tuiles pour marquer le plus de points.

Le principe :

Piocher autant de tuiles qu’il y a de joueurs.

Gardez-en une pour construire votre plateau.

Donnez les autres à la personne de votre choix.

La dernière personne à recevoir une tuile n’a pas le choix et commence le tour d'après.

A chaque tour, chaque joueur ajoute une tuile à son plateau.

Pour gagner :

Avoir le plus de points en fin de partie !

Créer l'île de ses rêves en s'amusant, avec 1001 îles - Ludonaute