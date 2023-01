En janvier, penser à prétailler les rosiers

Que faire au jardin en janvier ? Jacky Mercier vous conseille de prétailler les rosiers et surtout de faire attention à ne pas marcher sur les terrains imbibés d'eau.

Le début de l'année est plutôt calme dans nos jardins. Jacky Mercier notre maraicher Bio à Frontenay sur Dive nous conseille quand même deux petits gestes à faire en ce début d’année 2023 :

Prétailler les rosiers

Il faut enlever les grandes branches et les rabattre qu'à la moitié en prévision du gèle.

En cas de froid, la sève et le bois gèlent. Il faut donc laisser un peu de marge pour protéger les boutons. L'idéal est 7 à 8 cm au dessus de la taille finale souhaitée.

La taille véritable se fait plutôt fin mars / début avril quand les grosses gelées sont passées.

Faire attention aux sols imbibés d'eau

La douceur de cet hiver a l'avantage de nous apporter beaucoup d'eau. Il y a plus de pluie que l'année dernière à la même époque. Les sols se gorgent d'eau, ce qui permet de faire des réserves.

Janvier est un mois de repos pour le jardinier : il faut éviter de marcher dans nos jardins détrempés afin de ne pas abîmer le terrain. Si besoin, utilisez des planches pour marcher dessus et ne pas tasser la terre. (qui sera plus difficile à travailler au printemps).

Si l'on souhaite protéger son sol, la paille est une bonne solution.