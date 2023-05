Flamecraft : Un monde rempli de dragons

Envie de vous aventurer dans un univers fantastique ? Cette semaine nous vous proposons de découvrir le jeu de société Flamecraft qui vous emmènera dans un monde rempli de dragons.

Dragons et artisanat dans le jeu Flamecraft

C'est un jeu de société à découvrir de toute urgence. Flamecraft est un jeu idéal pour toute la famille. De 1 à 5 joueurs, le jeu propose à chacun de vivre une grande aventure dans un monde rempli de dragons. Dans Flamecraft, vous incarnez un gardien des flammes, c'est-à-dire un artisan capable de converser avec des dragons, de les placer dans la maison idéale et d'utiliser des enchantements pour les inciter à produire des objets précieux. Le but du jeu étant de devenir un artisan connu et reconnu dans tout le royaume.

Installer son commerce, le faire connaître grâce aux dragons, le développer et devenir le meilleur, voilà un résumé de ce qui vous attend dans ce jeu de plateau d'une durée d'une heure maximum. Jouable dès 14 ans, Flamecraft devrait vous offrir quelques longues heures de jeu en famille ou entre amis. Sorti aux éditions "Lucky Duck", vous pouvez le retrouver au prix de 39 € sur internet.