Idées reçues sur les chiens, à revoir d'urgence !

Comportement en balade avec les autres chiens, prise de repas : qui doit manger en premier ? Education à la propreté et punition en cas de taches suspectes, petit point d'étape avec une vétérinaire comportementaliste.

En balade avec mon chien tenu en laisse, est-ce que je le laisse aller dire bonjour à tous ses congénères ? Mathilde Guillon, vétérinaire comportementaliste sourit : "Et vous, vous dites bonjour à tous les humains que vous croisez ? Et puis toutes ces rencontres effectuées en laisse, avec de la tension sur la laisse risquent de se terminer en grognements et bagarres. Il vaut mieux parfois contourner les autres chiens et continuer sa promenade tranquillement." - Mais c'est vous qui nous avez régulièrement dit que les chiens sont des animaux sociaux qui ont besoin de leurs congénères ? - "Ah oui et je persiste mais un contact social, ce n'est pas du truffe à truffe de quelques secondes. Idéalement il s'effectue en liberté ou avec une longe ou une laisse détendue, avec du temps pour se rencontrer et interagir de manière saine."

Je suis le chef à la maison, alors c'est moi qui mange d'abord, le chien mangera ensuite. "Alors ça c'est un coup à ce que votre chien réclame à table et vous embête beaucoup." Mathilde enchaîne en rappelant qu'il s'agit de vieilles idées qui amalgamaient chiens et loups avec la nécessité d'un dominant mâle ou femelle. Nous savons aujourd'hui que ça ne fonctionne pas comme ça entre humains et chiens. De plus, votre chien va sentir les odeurs et avoir très faim, au point de réclamer et d'avoir des comportements indésirables.

Le chiot a fait pipi dans la maison, alors je l'attrape et je lui colle la truffe dedans pour le dissuader de recommencer. "Dans les histoires d'apprentissage il y a la notion de mémoire de travail : c'est le temps pendant lequel on se souvient d'une action qu'on a effectuée. Chez le chien la mémoire de travail est de maximum 3 secondes maximum. Donc si vous prenez votre chien même 5 secondes après qu'il a fait pipi dans la maison, c'est trop tard pour le punir. Il faudrait le prendre juste avant qu'il n'accomplisse son méfait pour que ce soit efficace, avouez que c'est bien difficile !"

Donc pas de truffe dans le pipi mais au contraire : encouragez-le, récompensez-le quand il a le bon comportement à l'extérieur. La maturation des voies urinaires de votre chien jouera en la faveur de votre éducation positive.