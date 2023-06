Je retourne au boulot : comment préparer mon chien à cette absence ?

J'ai beaucoup joué avec lui pendant cette période d'immobilité, ou de travail à la maison, ou de maladie et dans quelques jours, quelques semaines, mon chien sera à nouveau seul. Parlons-en avec notre vétérinaire comportementaliste.

"Quels problèmes cela va t-il poser à votre chien ?" Christelle Crozier énumère les situations :

- il peut être angoissé parce qu'il ne peut pas se passer de vous et qu'il a horreur de la solitude,

- pendant cette période vous l'avez chouchouté, vous avez fait beaucoup de balades... Il va être frustré, ou en colère ou encore il va s'ennuyer.

Comment distinguer les sentiments, les émotions qui animent mon chien quand je ne suis pas là ? Quand vous êtes là : est-il collé à vous ? Ou est-il capable de rester dans une autre pièce ou à l'extérieur sans vous ? Ainsi les traits de son caractère se dessinent. "Quand il est laissé seul pour savoir si ça se passe bien ou pas, il faut le filmer." Ca permet de savoir ce qui se passe à la maison en mon absence.

Est-ce qu'il hurle à la mort parce qu'il est complètement stressé ? Est-ce qu'il va détruire spécifiquement vos vêtements ? Ou est-ce qu'au contraire il va fouiller tous les placards de façon désordonnée, détruire de façon incoordonnée simplement parce qu'il s'ennuie ?

Il va falloir réhabituer toutou à être seul. Je n'hésite pas à le laisser seul le temps d'aller acheter le pain, une bonne quinzaine de minutes, pour qu'il ne perde pas l'habitude de rester seul. "Quand vous partez et quand vous revenez, repérez ce qui le stresse et ce qui l'apaise." C'est quand je prends mes clés, mes vêtements qu'il est inquiet ? Alors je fais ça bien avant et ensuite je reprends le cours de ma matinée sans tenir compte de son inquiétude. Il va être surpris de constater que non, je ne pars pas maintenant. Il est apaisé par un jeu à la baballe ? Alors je fais ça avant de partir. Il s'agit de favoriser les temps relaxants juste avant de partir.