Le jeu Ernest et Célestine choisi par le Chamois Ludik

Les albums jeunesse de Gabrielle Vincent ont inspiré à Rémi Loyer un jeu de société idéal pour une pause en famille pleine de douceur et de rires. Il s'agit d'un jeu coopératif.

C'est en 1981 qu'est apparue l'histoire de la rencontre entre une petite souris orpheline Célestine et un ours musicien Ernest. Les personnages imaginés par Gabrielle Vincent ont non seulement uni le monde d'en bas et le monde d'en haut mais aussi plusieurs générations de lecteurs qui ont ensuite retrouvé les amis que tout opposait dans une série télévisée puis sur grand écran. Damien Guillot qui nous présente régulièrement des jeux qu'il aime partager au bar à jeux Le Chamois Ludik à Niort nous raconte aujourd'hui comment jouer à Ernest et Célestine.

"Il s'agit d'aider la petite souris et l'ours à se rejoindre mais attention la police va essayer d'aller plus vite que vous pour empêcher cette rencontre." Tour à tour nous prenons une tuile (petit morceau de carton solide dans le jargon des joueurs). Il y a un symbole dessiné sur cette tuile et chacun à notre tour nous allons dessiner du bout du doigt cet, ce symbole dans le dos de la personne qui se trouve à côté de nous. Appliquons-nous : si notre voisin est capable de reproduire à son tour ce dessin, nous avançons de 2 cases. mais en cas d'échec la police avancera et risque de bloquer la maison de nos 2 héros.

Il faut aller plus vite que la police pour réunir les 2 amis. - Space Cowboy

Le jeu Ernest et Celestine s'adresse à tous à partir de 5 ans, une partie dure entre 15 et 30 minutes.

Publié chez Space Cowboy le jeu est vendu aux alentours de 20 euros.