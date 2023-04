Nourrir les oiseaux : bonne ou mauvaise idée

Qui n'a jamais voulu nourrir les oiseaux en leur donnant du pain ou de la graisse. Même si pendant l'hiver cette pratique peut aider, il est important de ne pas continuer une fois le retour des beaux jours.

Dans un jardin, lors d'une sortie, on peut être tenté de vouloir nourrir les oiseaux avec du pain ou encore de la graisse. Cependant, la ligue pour la protection des oiseaux déconseille le nourrissage en période de reproduction, du fait de l’absence d’une évaluation scientifique claire des risques associés à celui-ci. Beaucoup d’oiseaux deviennent insectivores à cette saison et cela peut créer une relation de dépendance vis-à-vis des jeunes nés dans l’année qui doivent apprendre à se nourrir par eux-mêmes.

Il est néanmoins possible de nourrir les oiseaux sur la période hivernale allant du mois de novembre à la mi-mars. Les boules de graisses permettent de palier à l'absence des insectes, mais comme énoncé précédemment, il est important de ne pas faire durer le nourrissage trop longtemps. Pour continuer à observer des oiseaux tout au long de l'année, il vous est possible de construire des abris. Contrairement à ce que l'on pense, c'est tout au long de l'année que les oiseaux viennent trouver refuge dans des espaces à l'ombre et au chaud. Il vous sera possible de continuer à les observer au plus près de votre habitat.