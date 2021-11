Les Petits Plaisirs

Avec quelques huiles essentielles vous pouvez adapter l'ambiance de votre maison selon l'envie ou le besoin du moment. Voici des recettes de synergies de Céline Audidier du site Ma petite tambouille

Lutter contre le froid en renforçant les défenses immunitaires :

5 gouttes HE ravintsara + 3 gouttes HE citron + 3 gouttes HE niaouli + 3 gouttes HE eucalyptus

Purification intérieur :

5 gouttes HE tea tree + 3 gouttes HE citron + 3 gouttes HE menthe poivrée

Apaisante et Anti-stress :

5 gouttes HE camomille romaine + 3 gouttes HE petit grain de bigarade + 3 gouttes HE d’orange douce

Énergie et tonus :

5 gouttes HE cannelle + 3 gouttes HE pamplemousse + 3 gouttes HE épinette noire

A utiliser dans un diffuseur d'huiles essentielles ou quelques gouttes du mélange sur un mouchoir.

HE = huile essentielle