Une journée pour compter les oiseaux dans le jardin

Le 28 et le 29 janvier est organisé partout en France une journée de comptage des oiseaux

Comme chaque année, la ligue de protection des oiseaux organise une journée nationale d'observation et de comptage des oiseaux partout en France, pour recenser les différentes espèces présentes en hiver chez nous. Vous pouvez y participer et contribuer à cette grande journée.

C'est une opération très sérieuse organisée chaque hiver par la Ligue pour la protection des oiseaux. Chacun est invité pendant une heure à observer les oiseaux présent dans le jardin, le balcon ou encore la rue et d'envoyer les informations à la Ligue pour la protection des oiseaux.

Cette opération participative se veut à la fois un moment de sensibilisation et d'information sur les oiseaux les plus communs. Elle constitue également un outil de connaissance sur l'évolution des populations de ces espèces qui connaissent, pour certaines, de dramatiques chutes d'effectifs ces dernières années. Elle est donc reconduite chaque année à la même période. Vous pouvez participer vous aussi à votre échelle à cette grande journée d'opération et fournir les informations par mail ou par courrier.

Pour participer, il vous suffit de :