faire sa limonade soi même c'est pas mal

Venue du Maghreb, elle apparaît à Marseille et Paris

Rafraîchissante et exotique pour les parisiens du XVIIe siècle qui peuvent en boire en alpaguant des « limonadiers » qui se promènent dans les rues et s’arrêtent pour vous servir dans une timbale. Et la limonade c’est probablement l’invention qui a permis à l’occident de découvrir le monde.

Atelier de Gerard ter Borch - Un verre de limonade - Moitié xviie siècle. - Atelier de Gerard ter Borch - Un verre de limonade - Moitié xviie siècle.

Elle a aidé à découvrir le monde

Pendant des siècles, loin de tous rivages, les marins des bateaux étaient atteints de scorbut, une maladie terrible qui leur faisait perdre leurs dents, leurs cheveux, et qui était même mortelle. Impossible, donc, d’aller bien loin. C’est au XVIIIE siècle qu’on a compris que ce qui manquait aux marins c’était de la vitamine C et on la trouve principalement dans les fruits et légumes. Le français Jean Baptiste FACIOT a mis au moins une sorte de limonade en sachet, composée d’oseille, de sucre et de zests de citron. On la diluait dans un grand verre d’eau et hop ! Plus de scorbut et donc des voyages beaucoup plus longs pour les marins. Utile pour découvrir l’Australie, Tahiti et j’en passe. La France consomme 137 millions de litres de limonade en bouteille en moyenne chaque année. Ceci dit on peut la faire soi-même c’est assez simple désormais. On vend même des machines qui vous la préparent.

La recette

Si vous voulez en faire à l’ancienne, vous portez à ébullition 20 Cl d’eau et 200 grammes de sucre, vous laissez refroidir, et vous ajoutez 20 cl de jus de citron puis 1 litre d’eau plate ou gazeuse selon votre préférence. La cuisine c’est toute une série de recettes, mais c’est surtout beaucoup de cœur. R