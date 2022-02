La tarte tatin : totale impro et divine surprise culinaire

Une des plus célèbre improvisation culinaires de l'histoire

Lamotte-Beuvron en Sologne, Loiret. On est à la fin du XIXe siècle. C’est là que bossent les deux sœurs Tatin. Stéphanie et Caroline. Un jour, surmenée, Stéphanie fait tomber sa tarte aux pommes. Pressée, plutôt que de recommencer elle remet la tarte dans le plat. À l’envers, ça va plus vite. Elle s’attend à une volée de bois vert par les clients et non : ils adorent.

Certains avancent que la tarte tatin est plutôt née d’une drague un peu longue.

Stéphanie, la cuisinière, discute avec un beau mec qui lui compte fleurette. Ils discutent ils discutent et Stéphanie oublie de préparer le dessert. Colère de sa sœur qui n’a plus rien à servir ! Stéphanie lâche son joli cœur et prend alors ce qu’elle trouve, des pommes, du beurre du sucre et un peu de pâte et elle fabrique une espèce de dessert qui est servi aux clients. Totale impro réussie puisque dessert va faire la gloire des sœurs tatin ! Désormais, la tarte tatin se décline non seulement avec des pommes, mais avec d’autres fruits et même en version salée.

Une recette simple

On peut faire une tatin assez simplement de cette manière : on commence par faire le caramel on met 50 grammes de beurre en dé qu’on fait fondre on verse ensuite mais sans mélanger 100 g de sucre et on laisse cuire à feu doux 5 mn. On dépose le caramel dans le fond du plat à tarte par-dessus on ajoute les pommes coupées en gros dés, environ 1 kg de pommes On recouvre avec de la pâte brisée Le tout 25 minutes au four à 210 degrés et surtout on sert tiède et à l’endroit !

