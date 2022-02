Le veau marengo : un plat inventé un soir de bataille pour Bonaparte

Marengo c'est en Italie

Dans notre garde manger aujourd’hui, il y a une grande recette française : le veau marengo. Marengo en Italie, dans le Piemont. Une des villages de la cité d’Alexandrie connue pour sa cathédrale, sa citadelle... C’est là qu’a eu lieu la bataille de Marengo, le 26 prairial An VIII, autrement dit le 14 juin 1800. Les armées françaises contre les armées impériales et l’une des plus grandes victoires du général Bonaparte qui deviendra quelques temps plus tard Napoléon.

Inventée un soir de bataille

Bonaparte au pont d'Arcole, par Antoine-Jean Gros (ca. 1801), musée du Louvre, Paris. - Par Antoine-Jean Gros — The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei

On raconte qu’au soir de la Bataille, alors que tout est détruit même les cuisines, Bonaparte est pris d’une fringale. Il demande à son chef, Dunant, de lui faire un plat. Et Dunant est bien en peine de trouver quelque chose à grailler. Il réussi à trouver un poulet qu’il fait revenir dans de l’huile d’olive avec un peu de tomates, de l’ail, un peu d’œufs frits, des écrevisse et des croûtons de pain. Et notre futur empereur adore ! Il demandera souvent du poulet marengo à son cuistot, avant qu’on ne le remplace par du veau jugé meilleur. Aujourd’hui, le veau marengo se cuisine avec du veau découpé en morceau qu’on place dans une cocotte et qu’on fait dorer, On ajoute ensuite une carotte découpée en rondelle, de l’ail et de l’echalotte coupés en fin morceau, quand les légumes sont transparents on ajoute un peu de farine, on met ensuite du concentré de tomate, puis de l’eau et du vin, on fait mijoter pendant 1H30 à feu doux et un quart d’heure avant de servir on ajoute un peu de champignon. comme disait Rosa Lewis « on doit mettre tout son cœur dans la cuisine ». On peut aussi y cuisiner le fabuleux veau marengo !