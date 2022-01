Au moins 9000 ans que l'être humain consomme du lait

On peut boire du lait toute sa vie mais c'est dans l'enfance qu'il est le plus consommé

Dans toutes les régions de France on produit du lait. C'est peut être pour cela que la France est tout de même 7e productrice de lait dans le monde. Un fleuve de lait donc, dont on peut faire pas mal de petits plats , des oeufs aux lait en passant par les flancs...

Dans notre garde manger aujourd’hui il y a le lait.

De vache par exemple, la France en est 7e productrice mondiale. De chèvres pourquoi pas la France est 5e au classement mondial. On est moins forts en brebis ou en bufflone, et complètement nul en lait de Yack. Ceci dit, il y a peu de yacks en France... En tous cas, depuis 9 000 ans que l’être humain boit du lait, il boit celui des animaux disponibles. Vache ici, Yack ailleurs. J’aurais pu vous parler du lait d’’ânesse aussi mais on s’en sert plutôt en cosmétique. La légende affirme que Cléopâtre se baigne dans le lait d’ânesse pour avoir bon teint. .

Le lait divin

La déesse Amalthée, une chèvre, a nourri Zeus le roi des dieux grecs - Par Jacob Jordaens — The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (D

En tous cas, si vous aimez le lait, vous n’êtes pas les seuls. Il a même été considéré comme divin. Chez les Grecs, la déesse Amalthée, une chèvre, nourrit Zeus le roi des dieux quand il est enfant. Chez les Vikings, c’est la vache Audhumla qui a nourri Ymir le premier être vivant. De leur côté, certains hindouistes racontent que le monde est né du lait.

Consommer du lait

Du bon lait © Getty - Anna Efetova Créatif - n° : 1303753237

On peut bien sûr boire du lait pur, entier ou demi écrémé, voire allégé pour mieux digérer surtout quand on est adulte. En Bretagne on boit le lait-ribot, autrement dit le lait maigre issu de la baratte dans laquelle on fait le beurre. On retrouve le lait dans de nombreux aliments, c’est de lui que naissent la crème sans laquelle les normands seraient en dépression, le beurre et le fromage évidemment. On trouve aussi du lait dans de nombreux desserts comme les crêpes, les flans, les œufs au lait ou riz au lait, délicieux avec un soupçon de cannelle.

Le lait côté santé

On dit que le lait est riche en calcium, qu’il prévient l’ostéoporose et qu’il est une très bonne source de protéines. Enfin bref, comme disait Rosa Lewis « on doit mettre tout son cœur dans la cuisine ». On peut y mettre du lait aussi