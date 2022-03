Une idée culinaire européenne

On l’a qualifiée souvent de « plat franchouillard », au-delà du fait que c’est plutôt une qualité d’être un plat populaire dans le pays de la gastronomie, il faut bien reconnaître qu’on la partage avec d’autres. Les belges, qui l’aiment avec des frites, les italiens chez qui elle est parfois un plat de Noel, les suisses et les allemands l’aiment aussi. Au total, Alexandre Dumas en recense 9. Et oui ! on oublie souvent qu’il a rédigé un dictionnaire de la cuisine en plus des trois mousquetaires En France, la tête de veau c’est la Spécialité de Rambervillers dans les Vosges mais il y a aussi des confréries d’amateurs dans le Périgord, dans le lyonnais et en Corrèze. La tête de veau se mange bien chaude, voire brûlante, et, en France on la sert avec deux sauces aux choix ; la ravigote une vinaigrette avec du cerfeuil, des oignons, des câpres et du persil ou la gribiche une sorte de vinaigrette avec des œufs durs. Les belges la préfère avec une sauce tomate au madère et bien sûr avec ?

Voici une recette

Pour 6 personnes vous prenez :

1 kg de tête de veau. Le boucher vous la préparera vous ne partirez pas avec une tête. 1 carotte, 1 oignon, 2 gousses d’ail, un verre de vinaigre de vin, 1 cuillère à soupe de farine, 2 cuillères à café de gros sel du poivre et un bouquet garni.

On pèle et on émince l’oignon et la carotte, On dépose la tête de veau dans la cocotte et on couvre d’eau. On ajoute la carotte, l’oignon, l’ail qu’on aura bien écrasé, le vinaigre, le bouquet garni. Ensuite on délaie un peu de farine dans de l’eau et on ajoute aussi dans la cocotte, on sale on poivre et on porte à ébullition avant de laisser cuire 2 bonnes heures à feu doux. En fin de cuisson vous sortez la tête de veau, vous enlevez le maillot, et vous découpez en tranches que vous servirez avec des pommes de terres et même un peu de citron.

La cuisine française ce sont quelques recettes légendaire comme la tête de veau, mais c’est surtout beaucoup de cœur.