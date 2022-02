Le navet c'est de saison

Le navet est de la même famille que les giroflées

On n’en voit que la racine mais qu’on regarde les fleurs de navets et on est moins étonnés d’apprendre qu’il fait partie de la même famille la giroflée, et le colza, la famille des brassicacaes. Son nom vernaculaire, autrement dit son nom populaire navet, vient de napus en Latin, mais son nom scientifique, c’est Brassica Rapa que vous pourrez sortir à l’occasion si vous voulez vous la péter au boulot

Jolie la fleur de navet non ? - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96719

Roi des jardins, détrôné par la pomme de terre

Le navet était le roi des jardins avant l’arrivée de la pomme de terre qui l’a détrône. Rustique, facile à faire pousser même dans un sol rude, il donnait à manger en hiver, un sacré plus quand nos ancêtres galéraient. Il en existe plus de 150 variétés différentes en Europe, dont 25 en France, par exemple le boule d’or, très connu, le navet de Montesson un navet de région parisienne, et le top du top ; le navet de Nancy à feuilles entières, goûteux et surtout très résistant au froid.

Anciennes variétés (catalogue Vilmorin-Andrieux printemps 1900).

trop jeune, il est fade, trop vieux il est fort : choisissez bien !

On trouve le navet dans de nombreux plats, il parfume les potages par exemple, même s’il faut bien viser parce que trop jeune il est un peu fade, et trop vieux il est un peu fort. On le trouve dans le pot au feu, dans le navarin d’agneau. Il a même son plat à lui, la naveline une choucroute de navet, avec du Lard, et qui est bien connue en Lorraine. Côté santé le navet est bien sûr riche en fibre, il fait aller, très riche en potassium et en vitamine C et, si vous êtes au régime, il a un gros avantage c’est qu’il est très peu calorique. La cuisine se fait avec quelques ingrédients comme le navet, mais elle se fait surtout avec le cœur