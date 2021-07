Cédric Sapin-Defour et Hervé Bodeau ont coécrit Salade russe au Mont-Blanc aux Editions Jm

Une jeune alpiniste russe disparaît, et c’est tout un monde en ébullition qui s’anime : les guides, les alpinistes, les enquêteurs de Paris, les gendarmes du PGHM, les gardiens de refuge…Dans Salade russe au Mont-Blanc, il y a beaucoup de montagne, un peu de Russie, de Suisse, d’Italie et des Savoie

Salade russe au Mont-Blanc, à la mode des cadavres exquis

Nous recevons aujourd’hui Cédric Sapin-Defour, auteur avec Hervé Bodeau du polar : Salade russe au Mont-Blanc paru aux Editions Jm.

Ecrivain, montagnard et savoyard, Cédric habite le Beaufortain et a planté son intrigue dans le massif du Mont Blanc. Une jeune alpiniste russe disparaît, et c’est tout un monde en ébullition qui s’anime : les guides, les alpinistes, les enquêteurs de Paris, les gendarmes du PGHM, les gardiens de refuge…

Dans Salade russe au Mont-Blanc, il y a beaucoup de montagne, un peu de Russie, de Suisse, d’Italie et des Savoie… vous rajoutez du trafic d’art, un conflit familial, et des histoires d’amour… et y’a plus qu’à déguster !

Un polar écrit à 4 mains à la façon d'un cadavre exquis !

Bienvenue dans les polars savoyards !