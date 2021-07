Sabine Vliers présente Quand les anges s'en mêlent aux Editions du Mont Blanc Catherine Destivelle

Jérôme Maufras présente Vierge noire aux éditions Wartberg, dans les polars savoyards

La Vierge noire du Charmaix, célèbre pour ses miracles a disparu. Et quand, en plus, on retrouve un paroissien mort en pleine messe, puis un deuxième, l’affaire va prendre une étrange tournure. Bienvenue à Modane, et dans le polar de Jérôme Maufras : Vierge noire paru aux éditions Wartberg