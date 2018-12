1 jouet = 1 plateau avec le pâtissier Bruno Lonfier

Comme l’année dernière, l’opération 1 jouet = 1 repas aura lieu à Cora, avec la participation du service Jeunesse de la Ville de Garges, Pain Petifour, les Toques Françaises, les Harley du Cœur, le Secours Populaire Français et Radio France Bleu Paris. Son objectif ? Offrir un jouet à unenfant défavorisé. Tout le monde peut participer. Il faut simplement venir le mercredi 12 décembre, à 11h30 à la cafétéria de Cora avec un jouet neuf, d’une valeur minimale de 10€ pour recevoir en contrepartie un repas. Le but est de sensibiliser sur la précaritéet que ce ne soit plus un sujet tabou.

Des cuisiniers connus et reconnus

Un repas, oui, mais pas préparé par n’importe qui : sous le haut patronage du Chef Guillaume Gomez, Président de l’association des Cuisiniers de la République, les chefs Gilles Angoulvent, Bruno Lonfier, Marc Souali seront aux fourneaux. Pour aider, cetteannée, 4 élèves de l'école hôtelière de Mesnières en Bray en Normandie (76) seront présents avec leur professeur. Guillaume Gomez est le plus jeune cuisinier à recevoir le titre de Meilleur ouvrier de France, il officie depuis 1997 au palais de l’Elysée, auservice du Président de la République. En somme, de quoi se régaler les papilles tout en faisant plaisir à un enfant !