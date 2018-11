Avec Dominique Chambon, président de l’AOP Rocamadour et actuel Président du Cnaol qui regroupe l'ensemble des Organismes de défense et de gestion (ODG) des AOC Laitières françaises, soit 45 fromages, 3 beurres et 2 crèmes.

La fête des AOP, les 16, 17 et 18 novembre - Parvis de l'hôtel de ville de Paris