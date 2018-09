Les deux gourmands sont engagés dans une alimentation plus respectueuse des hommes et de la planète.

Les deux gourmands fabriquent eux-mêmes tous leurs biscuits, récoltent leur propre miel et sélectionnent leurs ingrédients en priorité autour de chez eux. Producteurs locaux, circuits courts, agriculture raisonnée, biologique ou agroécologique : ils privilègient toujours les démarches plus durables et vertueuses.