Emmanuel Coupin, propriétaire de la pisciculure de Villette dans les Yvelines : un élevage respectueux des animaux et de l’environnement, un goût prononcé pour le terroir avec des produits artisanaux faits maison et d’autres fabriqués pas très loin, un loisir amusant avec la pêche, en bassins pour les plus les jeunes ou en étang pour les pêcheurs plus aguerris, en saison, de magnifiques carpes Koï importées tout droit du Japon et un petit écomusée retraçant l’histoire de notre vieux moulin.