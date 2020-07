Les pronostics de Gérard Mot pour le Prix du Jockey Club à Chantilly (05/07)

Ce dimanche 5 juillet 2020, le tiercé, quarté, quinté + se court sur l'hippodrome de Chantilly dans le Prix du Jockey Club. Retrouvez les pronostics de Gérard Mot, le pronostiqueur France Bleu, pour cette course hippique.

Même si il se déroule à huis-clos, c'est un dimanche de gala ce 5 juillet 2020 à l'hippodrome de Chantilly avec au programme deux courses prestigieuses, le Prix du Jockey Club et le Prix de Diane. C'est la 181ème édition du Prix du jockey Club, qui est l'épreuve support du tiercé, quarté, quinté+ pour cette réunion. 16 des meilleurs pur-sang de la nouvelle génération des 3 ans (le numéro 9 est non partant) s'élancent à 15h10 sur la piste en gazon de l'hippodrome de l'Oise pour y disputer cette course de plat de 2100 mètres. Gérard Mot, le pronostiqueur de France Bleu, vous conseille les chevaux suivants pour ce quinté : 6-17-5-13-12-3. Pour son coup de cœur il vous recommande le 15, sa dernière minute est le 7.