Les pronostics de Gérard Mot pour le Prix du Mont Saint-Michel à Cabourg (03/07)

Ce vendredi 3 juillet, le tiercé, quarté, quinté + se court sur l'hippodrome de Cabourg dans le Prix du Mont Saint-Michel. Retrouvez les pronostics hippiques de Gérard Mot, le pronostiqueur France Bleu, pour cette course hippique.

Ce vendredi 3 juillet 2020 se dispute le Prix du Mont Saint-Michel. sur la piste en sable, gazon de l’hippodrome de Cabourg. Une course de trot-attelé sur une distance de 2 750 mètres avec 16 partants dont le départ est prévu à 20h15. Pour ce tiercé, quarté, quinté+, le spécialiste France Bleu des courses hippiques, Gérard Mot, vous conseille ses chevaux : 4, 6, 8, 9, 10 et 1. Son coup de coeur se porte sur le 7 et sa dernière minute le 16.