Prix Rose Or no, les pronostics hippiques de Gérard Mot pour Auteuil (15/04)

Tiercé, quarté, quinté + pour le Prix Rose Or No à Auteuil (15/04)

Les courses hippiques sont à Auteuil, ce jeudi 15 avril, avec le Prix Rose Or No dont France Bleu vous révèle les pronostics de Gérard Mot.

C'est en sur la piste en gazon de l'hippodrome de la Butte Mortemart à Auteuil que se dispute, ce jeudi 15 avril, le tiercé, quarté, quinté+. Une épreuve de haies qui se court sur une distance de 3.900 mètres. Départ prévu à 13H50 pour les 16 partants du jour qui vont chercher à briller dans le Prix Rose Or No. Gérard Mot, le pronostiqueur France Bleu a retenu les chevaux suivants : 4 - 7 - 12 - 8 - 14 - 10. Son coup de cœur se porte vers le 16 et sa dernière minute le 5.