Les pronostics d'Hervé Fortin

Quinté cet après midi à Paris Vincennes 1ère course prix de Chateau Chinon à 13h50 groupe 3 réservé à des trotteurs de 3 ans sur 2700m de la grande piste

Jeudi 29 decembre

Quinté à Paris Vincennes à 13h50

Sélection d’Hervé

7 JINGLE DELO reste sur une 2ème place sur ce parcours

8 GERICAULT un poulain de tenue taillé pour faire le podium

10 DONT’T SAY GAR cette italienne vient de s’imposer sur plus court pour ses débuts a vincennes on fait confiance a jean michel bazire pour la gerer sur 2700m

5 JUSTIN BOLD a du potentiel sur les longues distances

L’AS DEA SPRINT BAR une autre italienne plaquée pour la 1ère fois capable de jouer les premiers roles

14 JAGUAR MARANCOURT a déjà affronté les meilleurs de sa génération il trouve cet après - midi un lot moins relevé

15 JOYFUL DIVA c’est un bel engagement au plafond des gains qu’il ne faut pas raté

Coup de cœur d’hervé le l’AS DEA SPRINT BAR