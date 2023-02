Quinté à Cagnes sur Mer 1ère course à 13h50 handicap de plat pour 4 et plus 2150m de la grande piste avec une pelouse très souple et un temps pluvieux

galopeurs © Getty

Lundi 27 février Quinté à Cagnes sur Mer à 13h50 Handicap de plat sur 2150m Sélection d’Hervé Fortin 11 CRAPS 2ème de la course référence c’est un choix prioritaire 5 HÉLIOPOLIS R2CENTE 37ME D4UN QUINT2 SUR CETTE PISTE 10 LEPTI PRINSADI vient de terminer dans le sillage de craps 2 SWEET VICTORY au mieux pour ce quinté L’AS THUNDERSPEED que l’on devrait voir faire sa valeur avec maxime Guyon sur le dos 4 PICNIC ROYAL excellent 2ème récemment dans un quinté similaire 6 WOOD CITY capable de bien faire sur une piste très souple Coup de cœur d’Hervé le 11 CRAPS En cas de non partant j’ajoute le 12 LA MANDOLA