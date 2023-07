Quinté à Chantilly à 18h

Quinté à Chantilly la 9ème course à 18h handicap de plat pour 4 ans et plus sur les 2400m de la piste du jockey club on annonce un terrain bon souple

GALOPEURS © Getty

Lundi 10 juillet Les préférés d’Hervé Fortin pour le Quinté de Chantilly à 18h 2 THUNDERSPEED vient d’être battu de peu dans le grand handicap de Chantilly et associé à Maxime Guyon il aura logiquement beaucoup de supporters 11 LEPTI PRINSADI bien connu et malchanceux en dernier lieu je le reprends 16 THROUGHT THE MIST son poids est intéressant 9 KOZAKENZIPFEL a montré le bout de son naseau dans un quinté à Longchamp attention 8 IDEAL KING vient de jouer de malchance dans le quinté référence du 15 juin 7 SANTURIN 2ème de ce quinté référence c’est une base logique 13 VALENTINO aligne les bonnes performances on continue à lui faire confiance Coup de cœur d’Hervé le 11 LEPTI PRINSADI Conseil de jeu à Pornichet en réunion 3 le 213 KINKIN D'ÉCHAL