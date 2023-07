Quinté à Clairefontaine la 4ème course à 18h handicap de haies pour 5 ans et plus sur 3600m . on annonce un terrain lourd qui pourrait donner quelques surprises

sauteurs © Getty

Jeudi 27 juillet Les préférés d’Hervé Fortin pour le Quinté à Clairefontaine à 18h Handicap de haies pour 5 ans et plus sur 3600m 13 MC GROARTY peut doubler la mise après son succès sur cette piste début juillet 8 SHENKO MAGIC 4ème pour sa rentrée attention à lui 4 FILUP continue sur les haies après 2 victoires en steeple 10 INTELLO COUNTY c’est la ligne de Zaky que j’aurai sélectionné avec un terrain moins souple 9 SIX ONE bien situé sur l’échelle des poids 2 MOUJIK garde une chance pour une place malgré la surcharge après sa dernière victoire 6 DENTER DES OBEAUX qui connait la piste par cœur on peut le cocher sans hésiter sur un ticket dans ce quinté ou il y a encore beaucoup de possibilités pour les places Coup de cœur D’Hervé le 13 MC GROARTY