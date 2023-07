Quinté à Clairefontaine à 18h

Quinté à Clairefontaine 4ème course à 18 h un steeple chase pour 5 ans et plus sur 3900m le terrain est annonçé très souple dans cette épreuve très ouverte

Lundi 3 juillet Les préférés d’Hervé Fortin pour le Quinté de Clairefontaine à 18h 9 MANDARIN BASC s’annonce comme le grand favori après sa 2ème place à Auteuil 2 ALCE à des titres il faut la reprendre 5 HURRICK DES OBEAUX semble sur la montante 4ème de mon favori la ligne semble bonne 12 FUBOLISTO connait bien ce traçé 7 VINGT CŒURS n’a pas de marge mais on misera sur sa forme dans ce quinté très ouvert 10 FRIMOUSSE Une chance régulière pour les places 4 CALOTIN vient de bien gagner ici même le 20 juin Coup de cœur d’Hervé le 9 MANDARIN BASC Conseil de jeu le 305 KARL EDOUARD