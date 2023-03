Quinté à Compiegne à 13h50

Quinté à Compiègne 1ère course à 13h50 handicap de plat sur 1800m pour chevaux de 4 ans et plus une piste en herbe corde à gauche et un terrain très souple

GALOPEURS © Getty

Lundi 20 mars Quinté à Compiègne à 13h50 Sélection d’hervé Fortin 10 PÉGASUS au mieux et à l’aise en terrain souple c’est le favori 11 KEMOCO BELLO avec 2 parcours dans les jambes il est compétitif 5 WOOD CITY confirmé en terrain souple 12 INATTENDU vient de s’imposer 14 AFRICAN GREY l’entourage se déplace avec des ambitions 6 SAVE YOUR BREATH n’a pas si mal courue en dernier lieu sa cote sera intéressante L’AS LADY PINK légèrement baissé au poids Coup de cœur d'hervé le 10 PÉGASUS En cas de non partant j’ajoute le 3 BROUILLARD Conseil de jeu LE 606 LORD MONTCHABLON