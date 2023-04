Quinté à Compiegne à 15h15

Quinté à Compiegne 2ème course à 13h15 steeple chase pour 5 ans et plus sur 3800m le terrain sera très souple avec des pluies et un niveau difficile

SAUTEURS © Getty

Sélection d'hervé Fortin pour Compiegne 12 HOSAVILLE 8 CHAMPAGNE MYSTERY 3 HARMONIE D'AIRAY 5 RAFFLES LIAISON 2 HISTORIEN 11 FLANKER 4 RISK DU BRIZAIS COUP DE COEUR LE 5 RAFFLES LIAISON EN cas de non partant j'ajoute l'AS MANDUROSE CONSEIL DE JEU LE 115 SAINT CECILIA