Quinté à Compiègne 8ème course à 18h handicap de plat pour femelles de 3 ans et plus sur 1600m piste en herbe corde à gauche le terrain sera bon souple

galopeurs © Getty

Lundi 24 juillet Les préférés d’Hervé Fortin pour le Quinté à Compiegne à 18h 4 MISSALIA à reprendre après sa dernière course ou elle n’avait tiré un bon numéro de corde 10 ALATHÉA auteur d’une bonne rentrée il lui faudra simplement gérer le 14 dans les stalles 2 PINGO spécialiste de la piste 16 HÉNOUVILLE revient en grande forme elle a un coup à jouer en bas du tableau sous 51.5kg 8 FASTER toujours très bien à Compiègne 12 IKEN confirmée sur le mile c’est un plus 6 SASSICA retrouve que des femelles elle peut jouer un bon rôle malgré un distance un peu limite Coup de cœur d’Hervé le 8 FASTER