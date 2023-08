Quinté à Deauville à 15h15

Quinté à Deauville 3ème course à 15h15 handicap de plat pour 3 ans et plus sur 1600m en ligne droite avec un terrain toujours très collant et des surprises

Dimanche 6 aout

Les préférés d’Hervé Fortin pour le Quinté à Deauville 15h15

Handicap de plat sur 1600m en ligne droite

3 ROCK BLANC est en forme

10 KILOECHO n’a jamais déçu sur la ligne droite de Deauville

6 LOLIWOOD très confirmée sur les parcours rectiligne

11 HALF HALF malchanceux à chantilly dans une listed je le rachete pour une place

7 NOW WE KNOW se plait en terrain très souple

4 BRAZILIAN SURPRISE vient de terminer 2ème c’est encore une belle chance pour rentrer dans le quinté

9 WE RIDE THE WORLD se plait en terrain assoupli c’est un avantage certain

Coup de cœur d’Hervé le 7 NOW WE KNOW