Quinté à Deauville à 15h15

Quinté à Deauville 4ème course à 15h15 handicap de plat pour chevaux de 4 ans et plus sur 1200m ligne droite une épreuve très ouverte sur un bon terrain

Dimanche 9 juillet Les préférés d’Hervé Fortin pour le Quinté de Deauville à 15h15 2 RAYSTEVE coche beaucoup de cases pour l’emporter* 6 CHIRIMIRI vient de bien courir à Angers 3 BAILEYS B LUE un spécialiste des quintés en grande forme 11 BABA SIM malchanceux en dernier lieu 5 MUBAALEGH double lauréat de quinté c’est une base L’AS DEEP HOPE son entourage est confiant malgré le poids 4 IMPITOYABLE un cheval régulier capable de se placer comme beaucoup d’autres dans ce quinté très ouvert Coup de cœur d’Hervé le 11 BABA SIM