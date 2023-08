Quinté à Deauville à 18h

Quinté à Deauville 3ème course à 18h handicap de plat sur 2500m pour chevaux de 4 ans et plus . on annonce une piste collante voir lourde pour ce quinté ouvert

GALOPEURS © Getty

Jeudi 3 aout Les préférés d’Hervé Fortin pour le Quinté de Deauville à 18 h 2 SIR GEORGES il aura son terrain lourd et collant pour briller 14 BADEN ROCKS c’est le tenant du titre plutôt bien situé en bas du tableau 16 LA TEMPLIERE vient de s’imposer je la garde une fois de plus avec le terrain qu’elle va apprécier 5 WOOD CITY peut confirmer son dernier succès dans un terrain qui va lui convenir 13 DARY CI les 2500m une distance dans ses cordes 7 SRIFANELOGREEN on le connait bien à ce niveau il sera muni d’œillères australiennes pour la 1ère fois 11 LORNE sa rentrée est bonne on peut le cocher en fin de combinaison Coup de cœur d’Hervé le 7 SRIFANELOGREEN Conseil de jeu le 111 AHA