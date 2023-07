Quinté à Dieppe 8ème course à 18h handicap de plat pour des chevaux de 4 ans sur 1800m piste en herbe corde à droite le terrain est annoncé bon souple

Mardi 25 juillet

Les préférés d’Hervé Fortin pour le quinté à Dieppe à 18h

6 TOLLEVAST Christophe Soumillon est en selle pour confirmer sa dernière victoire

7 AFTER THE RAIN pas très heureuse en dernier lieu

14 LAURENT en forme il vient de s’imposer à la Teste

15 LOOKING AT ME toutes ses dernières courses sont excellentes c’est une base

9 GRAND BALCON auteur de bons débuts pour ses nouveaux propriétaires

12 ÉVERILLO c’était la note en dernier lieu il n’a jamais pu s’exprimer

13 GAYLORD SÉNORA vient de s’imposer surement à Longchamp

Coup de cœur d’Hervé le 12 ÉVERILLO

Conseil de jeu le 501 MIRZANN à Dieppe et le 305 JOYCE DELTO en réunion 5 à Cabourg