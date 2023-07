Quinté à Enghein à 15h15

Quinté à Enghein 4ème course à 15h15 épreuve Européenne sur 2875m pour trotteurs âgés de 5 à 8 ans . Les favoris devraient logiquement bien se comporter

Samedi 8 juillet

Les préférés d’Hervé Fortin pour le Quinté à ENGHEIN départ à 15h15

10 GIGOLO LOVER peut être repris en confiance après sa dernière disqualification

9 GHEISHA SPEED vient de s’imposer plaisamment

2 HE AND ME un trotteur de qualité qui vient d’afficher 3 2èmes places

4 HIDALGO DES NOÉS on peut le reprendre en confiance

7 HASTRONAUTE Arrive à son bon niveau pour figurer aux premières places

11 FAUBOURG préparé pour ce bel engagement à la limite du recul

8 GAMIN JABA vient de bien faire à 2 reprises à ce niveau

Coup de cœur d’Hervé le 4 HIDALGO DES NOÉS