Quinté à la Teste 3ème course à 15h15 handicap de plat pour 4 ans et plus sur 2000m piste en herbe corde à droite le terrain sera bon souple nuageux

GALOPEURS © Getty

Dimanche 23 juillet Les préférés d’hervé Fortin pour le Quinté à la Teste à 15h15 7 LILI BLUE invaincu à la Teste c’est un bon favori 8 EL TORERO ce bon finisseur a des moyens 16 AUTUMN PRIDE bien situé en bas du tableau 11 AICHE DE BRETEL auteur d’une belle fin de course en dernier lieu attention à elle 4 DANTES aura son terrain et de la fraicheur 5 VA S’Y MIX le régional de l’étape est en forme 3 GIFT OF THE G bon 4ème dans un récent quinté ici même il faut le surveiller Coup de cœur d’Hervé le 8 EL TORERO