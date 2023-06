Quinté à Paris Vincennes à 15h15

Quinté à Paris Vincennes 3ème course à 15h15 pour chevaux de 6 à 10 ans sur 2850m de la grande piste avec un quinté très ouvert pour la victoire et le podium

Samedi 10 juin

Les préférés d’Hervé Fortin pour le quinté de Paris Vincennes à 15h15

9 HÉLIOT DE CAHOT sur sa vraie valeur c’est une première chance

11 HALLIX pieds nus pour ce bel engagement

L’AS HE AND ME reste sur une bonne 2ème place à Caen

15 FRIC DU CHENE ce bon finisseur n’aura pas trop de terrain à combler cette fois ci

12 FLASH DE VELEY reste sur un succès je le garde pour une palce dans ce lot plus relevé

6 GAMBLE RIVER à ne pas condamner sur sa disqualification au croisé laroche

4 GAMIN JABA jean michel bazire l’envisage pour une petite place mais pas mieux

Coup de cœur d’Hervé l’AS HE AND ME