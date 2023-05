Quinté à parislongchamp à 18h

Quinté à ParisLongchamp la 2ème course à 18h handicap de plat pour femelles de 4 ans et plus sur 1850m grande piste .quinté très ouvert. le terrain sera bon

Jeudi 25 mai Les préférés d’ Hervé Fortin pour le Quinté de Paris Longchamp La 2ème course départ à 18h L’AS HONGUEMARE bonne 3ème le 16 avril sur ce parcours 10 ANDROMEDE 2ème pour sa rentrée c’est une belle chance d’emblée dans les handicaps 6 KIMINA Maxime Guyon se met sur son dos méfiance c’est une jument qui galope 7 LOOKING AT ME remarquée en dernier lieu à saint cloud 5 SUNRAY retient l’attention à cette valeur 2 LIGHTED GLORY cette bonne finisseuse peut bien faire malgré le 14 à la corde 8 FAYONA a déjà bien fait sur ce tracé Coup de cœur d’Hervé le 7 LOOKING AT ME Conseil de jeu en réunion 4 à Laval LE 106 JE REVE DU BOIS