Quinté à Saint Cloud à 15h15

Quinté à Saint Cloud 3ème course à 15h15 handicap divisé de plat sur 1400m pour 4 ans et plus avec un niveau très difficile . et un terrain sera souple

galopeurs © Getty - galopeurs

Lundi 1er mai Les préférés d’Hervé Fortin pour le Quinté de Saint Cloud à 15h15 9 SEE YOU BOY n’est pas loin d’un succès après ses 2 deuxièmes places 3 LANAKEN une bonne valeur pour faire l’arrivée 7 CICCCIO BOY sa dernière course 3ème est intéressante L’AS CLEVER CANDY porte du poids mais il est en grande forme 8 PÉDRITO Maxime Guyon devra gérer son numéro 16 dans les stalles 5 MONTUSSAN C’était pas si mal en dernier lieu et sera mieux sur les 1400m 10 ZEROSTRESS à ce poids il serait imprudent de l’éliminer Coup de cœur d’Hervé le 8 PÉDRITO