Quinté à saint cloud à 15h15

Quinté à Sain Cloud 4ème course à 15h15 handicap de plat pour 4ans et plus sur 1400m on annonce un terrain bon souple pour un quinté difficile à déchiffrer

GALOPEURS © Getty

Dimanche 28 mai *Les préférés d’Hervé Fortin pour le quinté de Saint Cloud départ à 15h15 2 AXDAVALI devrait bien faire d’emblée dans les handicaps 11 LANAKEN auteur d’une excellente course 15 MAGIC VATTI stéphane Wattel son entraineur affiche une belle confiance 16 ZEROSTRESS 3ème de la course référence il devrait briller avec ce petit poids 6 HOLLYHOCK vient de bien courir pour sa rentrée 12 VALMER MAGIC sa valeur est intéressante 9 SIMPLY STRIKING moins à l’aise main droite il aura la monte de maxime Guyon pour faire l’arrivée Coup de cœur d’Hervé le 15 MAGIC VATTI