Quinté à Saint Cloud 8ème course à 18h handicap de plat pour femelles de 4 ans et plus sur 2000m avec beaucoup de possibilité pour les places terrain bon souple

GALOPEURS © Getty

Lundi 19 juin Les préférés d’Hervé Fortin pour le Quinté à Saint Cloud à 18h 10 FAYONA confirmé sur le parcours qui nous intéresse 11 SOLKIA 6ème pour ses débuts à ce niveau on attend un meilleur classement 12 LIGHTS COME ON cette bonne finisseuse peut surprendre 14 COSTA EDITA est en forme elle vient de s’imposer à suivre dès à présent dans les handicaps 9 LOOKING AT ME pour sa régularité 4 VEULES va tenter de bien faire sur 2000m un peu le bout du monde pour elle 7 DARY CI sa rentrée est attendue Coup de coeur d’Hervé le 12 LIGHTS COME ON Conseil de jeu à Caen le 812 GENEVRIER